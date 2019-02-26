Лижник з РФ травмував голову на українському курорті



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Туристів закликали не ходити у Карпати під час негоди

Рятувальники надали туристам домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір

На лижних трасах гір Тростян та Високий Верх в українських Карпатах за добу отримали травми троє туристів, зокрема, лижник з Російської Федерації травмував голову. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Туристи під час катання на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх отримали травми. А саме, житель міста Харків, 1955 року народження, отримав травму голови, жителька міста Дніпро, 1995 року народження, отримала травму правої ноги та лижник з Російської Федерації Калінінградської області міста Черніховськ, 1981 року народження, отримав травму голови», - повідомили у відомстві.

Рятувальники надали туристам домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, туристів закликали не ходити у Карпати під час негоди.