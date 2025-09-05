Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Окупована з 2022 року Запорізька атомна станція перетворилася для агресора на «валізу без ручки»

Терористи пропонують запустити окуповану атомну станцію «на трьох». Що цей план приховує?

Під час свого тривалого візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін використав зустріч зі своїм «васалом» в Євросоюзі прем’єром Словаччини Робертом Фіцо для оголошення кількох дивних заяв.

Окрім закликів до Фіцо перекрити Україні газ та електрику, Путін торкнувся теми Запорізької атомної електростанції, окупованої російської військами ще у 2022 році. Зокрема, він раптом згадав про дещо призабуту ідею експлуатувати цей об’єкт разом з американцями.

«Ми в принципі поки що побічно ці питання вже з ними обговорювали, – заявив Путін та додав, що до цієї співпраці може доєднатися і українська сторона. – І якщо складуться сприятливі обставини – ми обговорювали це з американськими колегами – ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати».

В Україні очікувано зустріли такі заяви агресора багнетами. МЗС нагадало Путіну, що «крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а не пропонувати його комусь в оренду».

«Україна ніколи не погодиться на узаконення окупації, а міжнародне співтовариство має посилити спільні зусилля для відновлення законного контролю України над станцією», – зазначили у дипломатичному відомстві.

Відповіло Путіну і українське Міністерство енергетики, яке нагадало, що росіяни давно перетворили атомну станцію на аварійний об’єкт: «Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС РФ допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта. Йдеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення об’єкта – стану, який є прямою передумовою ядерної аварії».

Міненерго застерегло, що такі заяви Путіна про запровадження нових систем управління та контролю над станцією «мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України».

Для росіян ЗАЕС та територія навколо неї продовжує залишатися військовою базою, але з точки зору безпосередньої експлуатації давно є «валізою без ручки». Росія змушена утримувати на станції кількатисячний персонал, аби той просто підтримував її у стані «холодного зупину».

Однак окупанти періодично лякають планами запустити один-два реактори, які можуть працювати на російському паливі, та підключити станцію до своєї енергосистеми. Для цього їм потрібно відновити водопостачання, яке було ускладнене після руйнування Каховської греблі, та відбудувати лінії електропередач до станції з боку окупованих Бердянська, Мелітополя та Маріуполя. І ці роботи тривають – зокрема, у червні Росія проінформувала МАГАТЕ про проєкт зведення насосної станції для перекачування води з річки Дніпро до охолоджувального ставка задля охолодження реакторів.

Окупанти планують використати свій дуже обмежений доступ до Дніпра для зведення плавучої насосної станції інфографіка: DeepState

Супутникові знімки також свідчать, що з початку лютого Росія активно будує лінії електропередач на окупованих територіях між Маріуполем та Бердянськом.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнає, що запуск окремих реакторів технічно можливий протягом місяців, але тільки після відновлення умов безпеки. Жодної згоди на відновлення роботи станції, яка перебуває під контролем російських військових, організація не надавала.

Про те, яку гру затіяв Путін зі спробою залучити до управління ЗАЕС американців і навіть українців та як має себе поводити в цій ситуації Київ, в інтерв’ю «Главкому» розповідає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко: «Лінії електропередач, які росіяни будують до ЗАЕС, є законною військовою ціллю»

Заява Путіна про тристоронній консорціум – Росія-США-Україна – це такий тролінг з його боку? Чи він дійсно вірить у можливість таким чином легалізувати присутність росіян на ЗАЕС?

Це – чергова пастка для України. Вже було три резолюції МАГАТЕ про те, аби Росія повністю повернула всю станцію під контроль України, а перед тим всі незаконні формування і взагалі будь-які зайві люди мали залишити цю станцію. Росія проігнорувала цю вимогу. Зараз ситуація на ЗАЕС така: всі шість блоків перебувають у стані «холодного зупину». Росіяни не знають, що з цим далі робити, бо, окрім збитків, ця станція нічого їм не дає.

Тому план у них такий: вони хочуть підключити один чи два блоки і перевести їх спочатку в стан гарячого зупинення, а потім в стан експлуатації. Це вже небезпечні стани, які загрожують створенню аварійних ситуацій. Для запуску росіянам потрібно вирішити проблему з охолодженням реакторів і зон витримки відпрацьованого ядерного палива. Ставок-охолоджувач зараз перебуває на критично низькому рівні, бо самі ж росіяни зруйнували Каховську ГЕС. І дуже важко підтримувати рівень води в ставку на необхідному рівні – більше 14 метрів.

Для цього росіяни на челябінському заводі виготовили надводні насоси для перекачування води. Їх хочуть розмістити неподалік Запорізької атомної станції, міста Енергодар, і забезпечити необхідну кількість води, щоб потім запустити один чи два реактори.

Звісно, Україні невигідно, щоб ці реактори були запущені, оскільки це – найбільш небезпечний стан. Росія просто не здатна забезпечити безпеку Запорізької атомної станції. Тому наша Державна інспекція ядерного регулювання не може дозволити переводити станцію в небезпечний режим, доки там перебувають незаконні російські військові формування. Врешті-решт це заборонено правилами МАГАТЕ.

Але суть шантажу росіян в тому, що вони погрожують це зробити і без дозволу.

Можуть і без дозволу, але це буде незаконно, тому вони і хочуть цю оборудку легалізувати. Окрім того, вони зараз від Мелітополя і Бердянська проводять лінії електропередач, щоб заживити цю електростанцію з території, яку контролюють. Якщо вони доведуть це до кінця та запустять кілька блоків, тоді весь рівень безпеки на станції буде залежати від російського керівництва. Воно таким чином отримає можливість маніпулювати станом ЗАЕС. І тоді МАГАТЕ буде вимушене легалізувати російський контроль над станцією, прикриваючись необхідністю забезпечення безпеки.

Отакий у росіян достатньо нехитрий план. Самі вони цього досягнути не можуть. Тому намагаються підключити Сполучені Штати, щоб ті натиснули на Україну. І тоді вже разом з США росіяни намагатимуться загнати Україну в цю пастку.

Володимир Путін хоче легалізувати окупацію ЗАЕС через Дональда Трампа фото: АР

Ще коли між Трампом і Путіним тривав «медовий місяць» і у американського президента була надія на швидке завершення війни, США розглядали варіант взяти станцію у співвласність. Це, на думку адміністрації Трампа, було б найкращим захистом станції та взагалі української енергетичної інфраструктури. Але, здавалося, ця тема особливого розвитку не отримала, поки Путін знову її публічно не підняв. На вашу думку, американці ще зацікавлені у спільному контролі над станцією?

Думаю, що американців питання ЗАЕС не дуже сильно хвилює, бо Штати далеко за океаном. Якщо на станції щось і станеться негативне з точку зору ядерної безпеки – це зачепить Україну, Росію, Європу, але не США. Американці розглядають кейс ЗАЕС з точки зору геополітики: як елемент їхньої «великої угоди» з Кремлем та засіб отримання геополітичної вигоди. Інша справа, що Україні це зовсім не потрібно.

Як Україна може заблокувати можливий запуск росіянами ЗАЕС? Не на дипломатичному, а на технічному рівні?

По-перше, Україна може заблокувати юридичними можливостями, не надаючи відповідних дозволів. Ну, а по-друге – вона може, скажімо так, спеціальними методами не дозволити підключитися цій станції до контрольованої Росією території.

Це якими спеціальними методами?

Це методи, пов'язані з СБУ, ГУР і так далі.

Тобто просто, умовно кажучи, підривати дронами лінії електропередач?

Це є абсолютно законна військова ціль. Ми не можемо допустити заживлення станції з російської території. Якщо це станеться, ми її втратимо назавжди плюс створяться величезні ризики безпеки для всієї країни.

Нещодавно пройшла інформація, що росіяни не пустили експертів МАГАТЕ на греблю, яка побудована для забезпечення станції водою для охолодження реакторів. Що там такого утаємниченого може бути?

Це гребля каналу, який підводиться до ставка-охолоджувача, щоб тримати рівень води в ньому на допустимому рівні. Вона потрібна і для підтримання станції в нинішньому стані, і для її запуску. Якщо буде менший рівень води, ніж стандартний, передбачений технікою безпеки, вони не зможуть запустити насоси для охолодження, підтримувати бризкальні комплекси в експлуатаційному режимі. А це створить великі проблеми в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива, де потрібно постійно знімати тепло.

Скільки часу взагалі реактори можуть перебувати в нинішньому стані «холодного зупину»?

Поки що достатньо довго, майже безкінечно. Це найбільш безпечний стан. І нам абсолютно невигідно дозволяти ворогу цей стан змінювати.

«Російська стратегія – не доводити до катастрофи, а постійно лякати»

Чи були в історії ядерної енергетики прецеденти, коли станцію експлуатували одразу декілька країн?

У нас особливий випадок, безпрецедентний. В історії не було жодного разу, щоб терористи захопили атомну станцію і її утримували. Як і прецедентів спільного контролю.

Якщо росіяни якимось чимось домовляться з американцями і поставлять українську сторону перед фактом, як вона має реагувати? Бомбити ЛЕП, коли в процес зав’язані Штати, буде не зовсім розумно.

Такі потенційні домовленості були би незаконними, тому що це порушення правил МАГАТЕ. Згідно з міжнародним правом, тільки Україна може надати дозвіл на якісь дії на ЗАЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (в центрі) заявляв, що росіяни показували йому свої плани запуску ЗАЕС фото: epa

Ви самі казали, що якщо росіяни якось це все запустять, то МАГАТЕ буде вимушено легалізувати їхній контроль над станцією через питання безпеки. Якщо ж там будуть ще й американці, тоді наші протести і розповіді, що це все незаконно, мало що дадуть.

Якщо МАГАТЕ прийме таке рішення, воно все одно буде незаконним з точки зору міжнародного права. І якщо там навіть будуть американці залучені, то чому це нас зупинить від ударів по ЛЕП? Били і будемо бити. До того ж, я не вірю, що американці такі дурні, щоб спільно з Росією, окупантами і терористами, управляти цією станцію без дозволу її законного власника. Це абсолютний абсурд. Думаю, вони ще при здоровому глузді й на це ніколи не підуть.

Так, росіяни збудували значну частину ЛЕП, збудували плавучі насосні станції – тобто просування у них є. Вони цим займалися, бо були впевнені, що разом зі Штатами дотиснуть Україну. Але так не вийшло. І ця ситуація вперлась саме в позицію України. Зараз у них немає іншого виходу, окрім як займатися різними маніпуляціями, страшилками, інформаційними вкидами. Треба ж врахувати, що станція, поки вона не працює, приносить «Росатому» (корпорація не перебуває під міжнародними санкціями – «Главком») щорічно величезні збитки. Вони вимірюються в мільярдах доларів. «Росатом» уже відмовляється від інших проєктів, тому що не має коштів. Зокрема, й через те, що величезні гроші йдуть на утримання ЗАЕС, від якої їм нема нічого, крім збитків. Там же десь три-чотири тисячі людей працює, які постійно контролюють ситуацію, всі процеси на станції.

Чи підуть росіяни на якісь провокації техногенного характеру, якщо сама російська територія може від цього постраждати?

Вони і так постійно здійснюють ці провокації – наприклад, обстрілюють лінії електропередач. Через перерване живлення неможливо протягом довгого часу підтримувати необхідні температурні режими в басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива. Але російська стратегія – не доводити до катастрофи, а постійно лякати. Їм немає сенсу створювати аварію прямо зараз, однак вони хочуть перевести станцію в такий режим, щоб вона постійно була інструментом шантажу – що така аварія щомиті може статися. Поки станція перебуває в стані «холодного зупину», технічно їм це зробити важко. Для більш ефективних маніпуляцій їм треба запустити її в стан «гарячого зупину» чи в експлуатаційний режим – тоді ризики аварії підвищаться на порядки.

Павло Вуєць, «Главком»