Через ракетну атаку частина Києва лишилася без світла

Енергетики застосовують екстрені відключення світла

Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.

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У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. У результаті прильоту виникла сильна пожежа.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.

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00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.