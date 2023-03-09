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Вибухи у Святошинському та Голосіївському районах: нові деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибухи у Святошинському та Голосіївському районах: нові деталі
фото: Ukr.Media (ілюстративне)

Кількість постраждалих внаслідок прильоту зросла до трьох осіб

Через вибух у Святошинському районі двох осіб госпіталізовано. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загалом за медичною допомогою звернулися троє людей. Київська міська військова адміністрація додала, що дві людини поранені уламками ракети. Їм надається медична допомога. Крім того, у столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії.

«Наслідки повітряного удару по столиці на 7:30. В Голосіівському районі влучання в об’єкт інфраструктури. Всі служби працюють на місці. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється», – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки приблизно о 7 годині ранку 9 березня прогримів вибух у Святошинському районі Києва.

Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.

У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Виникла сильна пожежа.

Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

До відома, о 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги

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