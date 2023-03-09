Вибухи у Святошинському та Голосіївському районах: нові деталі

Кількість постраждалих внаслідок прильоту зросла до трьох осіб

Через вибух у Святошинському районі двох осіб госпіталізовано. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Загалом за медичною допомогою звернулися троє людей. Київська міська військова адміністрація додала, що дві людини поранені уламками ракети. Їм надається медична допомога. Крім того, у столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії.

«Наслідки повітряного удару по столиці на 7:30. В Голосіівському районі влучання в об’єкт інфраструктури. Всі служби працюють на місці. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється», – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки приблизно о 7 годині ранку 9 березня прогримів вибух у Святошинському районі Києва.

Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.

У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Виникла сильна пожежа.

Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

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Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

До відома, о 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.