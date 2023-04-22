Масований обстріл Донеччини: влада показала фото наслідків

На Донеччині за добу пошкоджені близько десяти приватних будинків

Окупанти ударили щонайменше чотирма ракетами по Костянтинівці

За минулу добу російські окупанти вбили одного жителя Донеччини, поранили ще двох. Людина загинула в Очеретиному. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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У результаті ворожих обстрілів у Мар'їнській громаді пошкоджено три приватні будинки: у Красногорівці, Максимільянівці та Зоряному. Зранку відбувся артобстріл Курахового поблизу державного підприємства.

На Горлівському напрямку окупанти ударили щонайменше чотирма ракетами по Костянтинівці. Пошкоджено три двоповерхівки, п’ять приватних будинків, дві будівлі на території соціального закладу та адмінбудівлю.

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У Нью-Йорку поранено дві людини, серед них – дитина. У містечку пошкоджено шість будинків та інфраструктурний об'єкт.

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фото: Павло Кириленко/Facebook

У Бахмуті за добу зафіксовано пошкодження ще п’яти багатоповерхівок.

На Лисичанському напрямку під обстрілами околиці Лиманської громади – без жертв.

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