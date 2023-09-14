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Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
фото: Херсонська обласна прокуратура

13-річного хлопчика госпіталізовано у важкому стані

Російські загарбники обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«14 вересня 2023 року після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав шестирічний хлопчик.

«У важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років. Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти але теж потрапили під ворожий вогонь», – зазначають в прокуратурі.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

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За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.

Теги: війна Херсонщина окупанти

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