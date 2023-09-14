Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить

У ніч проти 13 вересня ЗСУ пошкодили в Севастополі підводний човен окупантів

Українські військові за минулу добу, 13 вересня, ліквідували ще 620 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже складають 270 970 осіб. Про це свідчать дані Генштабу.

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Також у списку з’явився новачок – підводний човен.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб ліквідовано;

танків – 4559 (+15) од;

бойових броньованих машин – 8810 (+18) од;

артилерійських систем – 5944 (+42) од;

РСЗВ – 769 (+3) од;

засоби ППО – 517 (+0) од;

літаків – 315 (+1) од;

гелікоптерів – 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47);

крилаті ракети – 1455 (+0);

кораблі /катери – 20 (+0) од;

підводні човни – 1 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од;

спеціальна техніка – 889 (+5).

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.