Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
У ніч проти 13 вересня ЗСУ пошкодили в Севастополі підводний човен окупантів
Українські військові за минулу добу, 13 вересня, ліквідували ще 620 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже складають 270 970 осіб. Про це свідчать дані Генштабу.
Також у списку з’явився новачок – підводний човен.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб ліквідовано;
- танків – 4559 (+15) од;
- бойових броньованих машин – 8810 (+18) од;
- артилерійських систем – 5944 (+42) од;
- РСЗВ – 769 (+3) од;
- засоби ППО – 517 (+0) од;
- літаків – 315 (+1) од;
- гелікоптерів – 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47);
- крилаті ракети – 1455 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од;
- спеціальна техніка – 889 (+5).
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.
У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.
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