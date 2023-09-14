Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Підводний човен «Ростов-на-Дону», який уразили ЗСУ
фото ілюстративне

У ніч проти 13 вересня ЗСУ пошкодили в Севастополі підводний човен окупантів

Українські військові за минулу добу, 13 вересня, ліквідували ще 620 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже складають 270 970 осіб. Про це свідчать дані Генштабу.

Також у списку з’явився новачок – підводний човен.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків – 4559 (+15) од;
  • бойових броньованих машин – 8810 (+18) од;
  • артилерійських систем – 5944 (+42) од;
  • РСЗВ – 769 (+3) од;
  • засоби ППО – 517 (+0) од;
  • літаків – 315 (+1) од;
  • гелікоптерів – 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47);
  • крилаті ракети – 1455 (+0);
  • кораблі /катери – 20 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од;
  • спеціальна техніка – 889 (+5).
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.  

Теги: ЗСУ війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на великий десантний корабель у Криму
«Південь» оцінив масштаби пошкодження суден у Севастополі
Сьогодні, 08:24
Момент вибуху в Севастополі
Атака на Севастополь: розвідка оцінила масштаби уражень
Вчора, 20:03
Над суднобудівним заводом у Севастополі піднімається дим
Атака на російський корабель у Севастополі: якими ракетами Україна завдала удару
Сьогодні, 03:52

Події в Україні

Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
«Південь» оцінив масштаби пошкодження суден у Севастополі
«Південь» оцінив масштаби пошкодження суден у Севастополі
Воздвиження Хреста Господнього 2023: нова дата святкування й головні прикмети
Воздвиження Хреста Господнього 2023: нова дата святкування й головні прикмети
Росія заявила про атаку на патрульний корабель в Криму
Росія заявила про атаку на патрульний корабель в Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
51K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
38K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
32K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
12K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
12K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Вчора, 13:29

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту