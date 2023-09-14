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Україна використовує картонні дрони проти російських окупантів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна використовує картонні дрони проти російських окупантів (фото)
Сили оборони України отримали від Австралії понад 600 картонних дронів Corvo SYPAQ
фото з відкритих джерел

Картонні дрони Corvo SYPAQ використовували для атаки на аеродром під Курськом та для розвідки за допомогою камер GoPro

Сили оборони України отримали від Австралії понад 600 картонних дронів Corvo SYPAQ, які вони використовували для атаки на аеродром під Курськом та для розвідки за допомогою камер GoPro, прикріплених до отворів, пробитих у корпусі БПЛА. Про це пише DefenceNews.

SYPAQ створила систему доставки корисного навантаження Corvo Precision у 2018 році у відповідь на інноваційне завдання австралійської армії щодо створення малопомітного та недорогого дрона для доставки вантажів для поповнення запасів віддаленим операторам.

«Насправді він призначений для доставки пакета донорської крові», – пояснив генеральний директор SYPAQ Майкл Партрідж.

За словами Партріджа, компанія вирішила використати картон, який дешевий і непомітний для радіолокаційних систем супротивника.

У дрона двометровий розмах крил з мінімальною кількістю авіоніки та моторного модуля, а також відсік для корисного навантаження з кришкою, яка підіймається, щоб одержувач міг отримати пакет із кров'ю, запасні частини, боєприпаси, радіо чи будь-що, що було відправлено йому. Дрон, який спочатку є плоским листом картону і складається, приймаючи потрібну форму, потім можна викинути в поле.

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Сили оборони України отримали від Австралії понад 600 картонних дронів Corvo SYPAQ
фото з відкритих джерел

«Ми уклали угоду та поставили в Україну трохи понад 600 бортів, і вони їх досить ефективно використовують», – додав гендиректор SYPAQ.

Також Партрідж зазначив, що інтенсивне використання українцями дронів для складніших місій дало важливу інформацію, яку компанія використовує для покращення системи планування місій, інтерфейсу користувача та наземної станції управління для всього сімейства дронів Corvo.

«Українці використовують це певним чином. Найефективніший спосіб, про який ми чули - це буквально прорізати дірки в днище і ставити GoPro на 10-секундний таймер, щоб зняти коротке відео, коли безпілотні системи досягають точки розвороту, заздалегідь запрограмованої в їхньому GPS. Це ще більше ускладнює виявлення дронів, оскільки відсутній канал передачі даних, який передає відео або отримує навігаційні інструкції», – сказав Партрідж.

За словами гендиректора SYPAQ, хоч у результаті вдосконалення, елементи програмного забезпечення, що управляє, можуть змінитися, картонна конструкція залишиться.

«Картон дуже добре забезпечує роботу платформи. Тому, коли ви говорите про поліпшення, буде дуже складно знайти щось з нижчою ціною, що буде так само ефективно» – сказав Партрідж, додавши, що картонний матеріал може літати навіть під невеликим дощем і у вологому морському середовищі, не руйнуючись.

Corvo PPDS складно виявити радарами, а в режимі польоту заданою траєкторією – неможливо придушити РЕБом, при цьому він може долати понад 100 км, нести на собі + 3 кг навантаження, а також приземлятися приблизно в радіусі двох метрів від заданої точки.

Три тижні тому компанія випустила важку версію з великим розмахом крил та вантажністю 6 кг. Два тижні тому компанія представила варіанти квадрокоптерів, що нагадують дрони DJI китайського виробництва, які США та Австралія заборонили використовувати у своїх збройних силах.

Нагадаємо, в Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7. Ударний український безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.

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Теги: безпілотник ЗСУ Австралія озброєння війна

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