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    Події в Україні

    Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео)

    Через обстріли діти народжуються в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя - Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео)
    Через обстріли діти народжуються в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя
    фото: Старобільська багатопрофільна лікарня/Facebook

    Породіллям доводиться надавати допомогу у підвалі

    Медики багатопрофільної лікарні у прифронтовому Старобільську, що на Луганщині, показали, як їм доводиться працювати під артобстрілами. Світлини опублікували на сторінці закладу у Facebook.

    «За день три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному – поранені... А тим часом в підвалі пологового, в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя – голосний крик новонародженого... Хлопчик!», – ідеться у дописі.

    Раніше український правник задокументував злочин російських окупаційних військ. Чоловік, котрий назвався «адвокат Чудовський», зняв на відео будинок у Ворзелі на вулиці Квітковій, 33. Це багатоквартирний дім, котрий було зруйновано авіаударом.

    Також очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

    Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!».

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    Теги: Білорусь Путін адвокат Facebook Ілля Пономарьов будинок чоловік злочин пологи
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    Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео)