Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео)
Породіллям доводиться надавати допомогу у підвалі
Медики багатопрофільної лікарні у прифронтовому Старобільську, що на Луганщині, показали, як їм доводиться працювати під артобстрілами. Світлини опублікували на сторінці закладу у Facebook.
«За день три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному – поранені... А тим часом в підвалі пологового, в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя – голосний крик новонародженого... Хлопчик!», – ідеться у дописі.
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Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!».