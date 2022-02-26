Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео)

Через обстріли діти народжуються в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя

Породіллям доводиться надавати допомогу у підвалі

Медики багатопрофільної лікарні у прифронтовому Старобільську, що на Луганщині, показали, як їм доводиться працювати під артобстрілами. Світлини опублікували на сторінці закладу у Facebook.

«За день три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному – поранені... А тим часом в підвалі пологового, в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя – голосний крик новонародженого... Хлопчик!», – ідеться у дописі.

Раніше український правник задокументував злочин російських окупаційних військ. Чоловік, котрий назвався «адвокат Чудовський», зняв на відео будинок у Ворзелі на вулиці Квітковій, 33. Це багатоквартирний дім, котрий було зруйновано авіаударом.

Також очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!».