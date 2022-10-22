Обстріл житлових будинків Бахмута: поліція показала наслідки (фото)

Окупанти відкривали вогонь по Бахмуту чотири рази за добу, є загиблі

Протягом доби російські загарбники завдали 22 удари по мирному населенню Донеччини. Є вбиті та поранені. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Під вогнем окупантів перебували 13 населених пунктів – міста Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка», – йдеться в повідомленні.

Окупанти били по області артилерією, РСЗВ «Ураган», «Град», «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об‘єктів – 30 житлових будинків, господарчу споруду, гаражі, автомобілі.

«Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту чотири рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені», – зазначили в поліції.

Від артилерійського обстрілу у Красногорівці та селі Парасковіївка зазнали травм цивільні мешканці. У Костянтинівці є постраждалі внаслідок обстрілу міста з боку окупантів реактивною системою залпового вогню «Смерч». Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 241-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.