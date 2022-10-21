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«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс

Надія Клочко
glavcom.ua
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
Ілон Маск покепкував з Дмитра Медведєва
фото з відкритих джерел

Ілон Маск натякнув Дмитру Медведєву, що йому варто зосередитися на проблемах Росії

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск потролив заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва, який вирішив пожартувати про відставку прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс. Обмін повідомленнями між Маском і Медведєвим відбувся у Twitter.

«Бувай, Ліз Трасс! Вітаю, салат латук!» – відреагував Дмитро Медведєв на новину про відставку прем'єрки Британії.

«Дуже хороший тролінг, насправді. До речі, як справи у Бахмуті?» – прокоментував Ілон Маск твіт Медведєва.

«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс фото 1

Як відомо, армія Росії вже кілька місяців намагається безуспішно захопити місто Бахмут в Донецькій області, але Збройні сили України успішно відбивають всі атаки російських окупантів.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде з посади. Трасс пробула на посаді 45 днів і заявила, що залишиться ще на деякий час до призначення наступника. Нового лідера Консервативної партії Великої Британії обиратимуть вже наступного тижня.

Водночас, за даними ЗМІ, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду. 

До слова, раніше американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

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Теги: росія Ліз Трасс Дмитро Медведєв Ілон Маск Велика Британія

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