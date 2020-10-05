Мер Умані потрапив до лікарні з підозрою на Covid-19: напередодні він проводив зустрічі без маски



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Напередодні мер Умані святкував День міста без дотримання епідеміологічних норм і масок

Цебрій знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні

Міський голова Умані Олександр Цебрій потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Про це Цебрій заявив у відеозверненні в Facebook.

«З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, наполягли на шпиталізації», - заявив він.

Цебрій знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Йому зробили тест на Covid-19.

< blockquote cite = "https://developers.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/670737920227959/" class = "fb-xfbml-parse-ignore" > З перших вуст! Опубліковано < Олександр Цебрій Понеділок, 5 жовтня 2020 р. Опубліковано < Олександр Цебрій Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Напередодні мер Умані провів зустрічі з виборцями, День міста без дотримання епідеміологічних норм і масок.

Раніше ЦВК дозволила меру Умані повторно зареєструватися для участі у виборах.

Нагадаємо, минулого тижня мера Умані Олександра Цебрія зняли з виборів. Натомість Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те ж ім’я та прізвище, що й чинний міський голова Олександр Цебрій.

Раніше повідомлялося, що Антон Яценко – депутат-мажоритарник обраний від округу, в який ходить Умань та Уманський район – вступив у відкритий конфлікт із мером міста.

Згодом одіозний Антон Яценко оголосив війну за Жашків.



