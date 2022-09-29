Генштаб назвав найгарячіші напрямки, де рашисти зазнали найбільше втрат

За останню добу ЗСУ знищили 430 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ЗСУ ліквідували 58580 окупантів, 2325 танків та 262 літаки. За останню добу ворог не дорахувався 430 бойовиків. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2325 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4909(+20) од,

артилерійських систем – 1385 (+4) од,

РСЗВ – 331 (+0) од,

засоби ППО ‒ 175 (+0) од,

літаків– 262 (+0) од,

гелікоптерів– 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+4),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.