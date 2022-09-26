Влада повідомила «круту новину» з Дніпропетровщини

Сили ППО збили ворожу ракету

Українські захисники під час повітряної тривоги збили рашистську ракету над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти всю минулу ніч накривали Нікопольський район Дніпропетровщини реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. У міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів.

До слова, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.