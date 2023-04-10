Протистояння між вірянами УПЦ МП та ПЦУ: у Кам'янці-Подільському сутички (відео)

У Кам'янці-Подільському третій день поспіль містяни збираються біля собору Олександра Невського

Віряни Московської церкви заблокували вхід до собору, що перейшов до ПЦУ

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині віряни УПЦ московського патріархату заблокували вхід до собору Олександра Невського, за перехід якого до Православної церкви України проголосували на зборах місцеві жителі. Про це повідомляє Суспільне. Хмельницький.

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«Близько 200 парафіян УПЦ (МП) стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ. Сьогодні їх приблизно 50 чоловік», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що біля храму виникали невеликі сутички, коли один із місцевих жителів, який на зборах проголосував за перехід громади, хотів пройти крізь щільний ланцюг прихожан. Чоловіка виштовхали. Біля собору чергує поліція.

Зазначимо, що 8 квітня жителі міста на зборах одностайно підтримали перехід собору Олександра Невського до ПЦУ.

Нагадаємо, що протистояння за собор Олександра Невського між вірянами, які за перехід церкви до ПЦУ, та прибічниками УПЦ (МП) триває вже декілька днів. Вчора біля храму перебувало понад 1000 людей, які виступили за перехід церкви до ПЦУ. Вони намагалися разом із ревізійною комісією та новоствореною парафіяльною радою потрапити до собору, щоб розпочати інвентаризацію. Своєю чергою біля храму стояло понад 500 вірян, які підтримують УПЦ (МП). Вони церкву оточили й не пускали всередину вірян ПЦУ.

Під собором взялися розгортати намети. Люди, які вимагають віддати ключі від храму і пустити туди ревізійну комісію, ночували під собором.