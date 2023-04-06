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Став відомий діагноз військового, якого побив представник Московського патріархату

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Став відомий діагноз військового, якого побив представник Московського патріархату
Військовий шпиталізований до хмельницької лікарні
фото: Артур Ананьєв

Духовенство УПЦ МП не вибачалося перед військовим за побиття та нанесені травми

4 квітня військовий Артур Ананьєв, якого побили представники УПЦ МП в Хмельницькому, пройшов попереднє обстеження в лікарні. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому». 

Військовий зазначив, що спеціалісти зафіксували поверхневі ушкодження, зокрема, синці на тілі. Повноцінну судово-медичну експертизу буде виконано, як тільки-но його випишуть з лікарні. Медики виявили у військового закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Наразі продовжується медичне обстеження.

Після інциденту у соборі представники духовенства Московського патріархату не спробували вибачитися перед Артуром Ананьєвим, стверджує він. Проте, зазначає Ананьєв, нападник у рясі може вибачитися перед військовими, сидячи в окопі на фронті.

Нагадаємо, що  2 квітня в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) зранку, о 10:20. Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви.

Зазначимо, що міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московської церкви всіма земельними ділянками на території громади. А Покровський кафедральний собор, у якому побили військового, перейшов до ПЦУ

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Теги: Хмельницький Московська церква в Україні церква собор

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