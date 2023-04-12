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На Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви
В управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії відбулася зустріч представників релігійної громади
фото: єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій/Facebook

Релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля

У Житомирській області дві релігійні громади сіл Дриглів та Великі Лісівці, які раніше підпорядковувалися УПЦ (МП), перейшли до Православної церкви України. Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій.

«У другій половині дня, 10 квітня 2023 року, до Помісної Української Церкви на Житомирщині приєдналася ще одна релігійна громада московського патріархату – Свято-Покровська с. Дриглів Житомирського району», – йдеться у повідомленні.

В управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії відбулася зустріч представників релігійної громади, які подали прохання на прийняття до Помісної Церкви, після чого отримали посвідчення та указ.

Зазначається, що релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля. Він залишився і надалі в російській церкві, але без парафії.

Також 11 квітня до ПЦУ приєдналася Свято-Троїцька релігійна громада московського патріархату с. Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району без настоятеля.

Як повідомлялося, на Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України. Згодом Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру священнику Московського патріархату, який під час зборів громади в селищі Іршанську вдарив хлопчика, який був з прапором України. Також духовник вдарив і його приятеля. 

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Теги: прокуратура громада священник свято деокупація Києво-Печерська лавра церква релігія Житомирщина

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