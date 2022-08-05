Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій 

Жінки обурюються діями рашистів, які використовують місцевих як гарматне м'ясо

Жителі окупованого Алчевська висловлюють своє ставлення до так званої «мобілізації ЛНР» в одному із найпопулярніших міських пабліків. Скріншоти опублікував блогер Денис Казанський.

«Росія здійснює геноцид Донбасу, відправляючи їх на забій. І люди це усвідомлюють», – підписав світлини Казанський.

В дописах мешканки Алчевська обурюються беззаконням, що творять окупанти.

«Що ж ви, с*ки, творите, навіщо забираєте пацанів, що залишилися (не виїхали в РФ – ред.), з заводу, котрі вісім років харчуються відбудувати цю «гребаную» республіку», – пишуть в пабліку.

Як відомо, 2014 року місто Алчевськ окуповане Росією.

Нагадаємо, у росіян на Донбасі значні втрати, тож піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст.

Тим часом російські загарбники на Луганщині викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах.

Як відомо, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.