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Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій 
Ворог поповнює сили цивільними жителями Луганщини 
фото з відкритих джерел

Жінки обурюються діями рашистів, які використовують місцевих як гарматне м'ясо 

Жителі окупованого Алчевська висловлюють своє ставлення до так званої «мобілізації ЛНР» в одному із найпопулярніших міських пабліків. Скріншоти опублікував блогер Денис Казанський.

«Росія здійснює геноцид Донбасу, відправляючи їх на забій. І люди це усвідомлюють», – підписав світлини Казанський.

В дописах мешканки Алчевська обурюються беззаконням, що творять окупанти.  

«Що ж ви, с*ки, творите, навіщо забираєте пацанів, що залишилися (не виїхали в РФ – ред.), з заводу, котрі вісім років харчуються відбудувати цю «гребаную» республіку», – пишуть в пабліку. 

Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій  фото 1
Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій  фото 2
Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій  фото 3

Як відомо, 2014 року місто Алчевськ окуповане Росією.

Нагадаємо, у росіян на Донбасі значні втрати, тож піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст.

Тим часом російські загарбники на Луганщині викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. 

Як відомо, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. 

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Теги: мобілізація окупанти Луганщина

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Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій 
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