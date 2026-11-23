Російська терористична армія атакувала безпілотниками місто Лозова. Унаслідок цього постраждали сім людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Одне з влучань ударного БпЛА сталося у дворі біля дев'ятиповерхового житлового будинку в центрі міста. Унаслідок удару загорілися автомобілі та квартира на шостому поверсі. За іншою адресою сталася пожежа на території приватного сектору. Пошкоджені житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі осередки пожеж рятувальники ліквідували.

До слова, у ніч на 23 листопада російські окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.

Зауважимо, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області. Загалом нараховано 66 ударів. Унаслідок цього загинув підліток.