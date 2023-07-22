Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС

За словами Галущенка, першочергове завдання нині – змусити росіян залишити станцію

Введення санкції проти російської ядерної галузі можуть стати реальним інструментом, який змусить Росію повернутися за стіл переговорів для домовленостей про деокупацію Запорізької АЕС. Про це заявив України Герман Галущенко, повідомляє «Урядовий портал».

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«Відповідальність за можливу катастрофу на ЗАЕС несе країна, яка розпочала війну, яка окупувала станцію. Можна очікувати від росіян будь-якої поведінки. Вони можуть зайти так далеко, наскільки цивілізований світ дозволить їм це зробити», – заявив він.

За словами Галущенка, першочергове завдання нині – змусити росіян залишити станцію.

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«Будь-які ігри з атомною енергетикою – це загроза для сотень тисяч людей, які можуть зазнати радіоактивного впливу. Це діти, літні люди. Очевидно, що не можна допустити будь-якого інциденту на станції, за певних сценаріїв наслідки аварії можуть відчути і сусідні з Україною країни», – додав він.

Нагадаємо, у зв’язку з небажанням працівників Запорізької атомної електростанції йти на співпрацю з окупантами росіянам доводиться привозити туди працівників російських атомних станцій.

Також розвідка попередила про нові провокації загарбників. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України. Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.