Окупанти завезли на Запорізьку АЕС працівників шести атомних станцій РФ

Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян

У зв’язку з небажанням працівників Запорізької атомної електростанції йти на співпрацю з окупантами росіянам доводиться привозити туди працівників російських атомних станцій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його даними, йдеться про працівників АЕС, розташованих у європейській частині РФ. Зокрема, це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської і Смоленської атомних електростанцій.

Як повідомлялося, український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян. Так, незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити енергоблок №4. А оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, розвідка попередила про нові провокації загарбників. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України. Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.