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Окупанти завезли на Запорізьку АЕС працівників шести атомних станцій РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти завезли на Запорізьку АЕС працівників шести атомних станцій РФ
Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян

У зв’язку з небажанням працівників Запорізької атомної електростанції йти на співпрацю з окупантами росіянам доводиться привозити туди працівників російських атомних станцій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За його даними, йдеться про працівників АЕС, розташованих у європейській частині РФ. Зокрема, це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської і Смоленської атомних електростанцій.

Окупанти завезли на Запорізьку АЕС працівників шести атомних станцій РФ фото 1

Як повідомлялося, український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян. Так, незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити енергоблок №4. А оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

Нагадаємо, розвідка попередила про нові провокації загарбників. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України.  Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. 

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Теги: Запорізька АЕС окупанти росія війна

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