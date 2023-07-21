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МАГАТЕ планує провести ротацію експертів на всіх АЕС України

Діана Гасюк
glavcom.ua
МАГАТЕ планує провести ротацію експертів на всіх АЕС України
МАГАТЕ цього тижня провело ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС
фото з відкритих джерел

Наразі на всіх українських АЕС відсутні проблеми, пов'язані з ядерною безпекою

Цього тижня МАГАТЕ здійснило ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС, а незабаром планується зміна експертів і на інших атомних електростанціях в Україні. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

«З січня цього року МАГАТЕ також має постійну присутність на всіх атомних електростанціях України – на Хмельницькій (ХАЕС), Рівненській (РАЕС), Южноукраїнській (ЮУАЕС) та Чорнобильській (ЧАЕС). Експерти МАГАТЕ повідомляють, що, незважаючи на труднощі, АЕС продовжують дотримуватися графіку роботи та дозаправки паливом», - йдеться у повідомленні організації.

Експерти організації підтверджують, що станом на 20 липня, на всіх українських АЕС відсутні проблеми, пов'язані з ядерною безпекою.

Нагадаємо, що російські загарбники заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У розвідці попередили про нові провокації загарбників.

Як повідомлялося, протягом місяця мешканці Енергодара регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу зі золовідвалів Запорізької ТЕС. Цей пил має високу концентрацію отруйних речовин. Такими діями росіяни планують чергові переміщення своєї техніки.

До слова, у Славутичі, що на Київщині, створюють Північно-український ядерний науковий хаб. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

Хаб збудують з метою створення умови для розвитку наукової та бізнес складової атомної, а також пошук рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні. Хаб дозволить об’єднати зусилля науково-дослідних інститутів, освітніх установ та енергетичних компаній у створенні нових проєктів атомних електростанцій, розв’язання проблем безпеки їх експлуатації, розвиток суміжної інфраструктури.

Теги: озброєння МАГАТЕ росіяни Чорнобильська АЕС

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