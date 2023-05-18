В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
Ракету виявив пастух в районі села Вулканівка Ленінського району
У тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета «Калібр». Про це повідомляє телеграм-канал Astra.
Зазначається, що ракету виявив пастух в районі села Вулканівка Ленінського району 17 травня о 6:30 ранку.
«Експерти, які виїхали на місце, дійшли висновку, що це крилата ракета «Калібр», що належить міністерству оборони Росії. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.
Окупаційна влада Криму поки ніяк не коментувала інцидент.
Раніше повідомлялося, що у Калузькій області Росії вибухнув безпілотник, його уламки були знайдені біля траси.
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