Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
фото: Юлія Свириденко

За словами глави уряду, головним завданням є відновлення електро- та теплопостачання для всіх будинків

Найскладніша ситуація в енергосистемі в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлія Свириденко за підсумками наради про стан енергосистеми та життєзабезпечення.

«Окремий фокус – відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів», – повідомила вона.

За словами Свириденко, зараз головне завдання – це відновлення електро- та теплопостачання для всіх будинків. «У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач», – каже глава уряду.

Премʼєрка також повідомила, що критична інфраструктура працює безперебійно, розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності», рух основними магістралями забезпечений – спецтехніка розчищає дороги.

Нагадаємо, увечері 11 січня російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, знищивши котельню, що забезпечувала теплом один із мікрорайонів міста.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: обстріл негода відключення світла Юлія Свириденко енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11 листопада Кабмін вирішив достроково зупинити повноваження наглядової ради «Енергоатома»
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній
15 грудня, 2025, 08:58
Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
16 грудня, 2025, 18:39
Енергетиків нагороджено орденами княгині Ольги, «За заслуги» та «За мужність», а також медалями «За працю і звитягу»
Президент відзначив енергетиків держнагородами
22 грудня, 2025, 18:11
На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
24 грудня, 2025, 15:22
Свириденко заявила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
5 сiчня, 21:21
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
Курорт відкриває катання після затримки через нестачу снігу
Снігу мало, але стартують: Буковель назвав дату старту лижного сезону
27 грудня, 2025, 18:11
Хорватія погодилася поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
9 сiчня, 16:23
Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація
У Запорізькій області відновлено електропостачання
8 сiчня, 08:31

Події в Україні

Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
Окупанти вдарили по важливому енергооб’єкту Чернігівщини
Окупанти вдарили по важливому енергооб’єкту Чернігівщини
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua