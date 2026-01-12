Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом

За словами глави уряду, головним завданням є відновлення електро- та теплопостачання для всіх будинків

Найскладніша ситуація в енергосистемі в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлія Свириденко за підсумками наради про стан енергосистеми та життєзабезпечення.

«Окремий фокус – відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів», – повідомила вона.

За словами Свириденко, зараз головне завдання – це відновлення електро- та теплопостачання для всіх будинків. «У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач», – каже глава уряду.

Премʼєрка також повідомила, що критична інфраструктура працює безперебійно, розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності», рух основними магістралями забезпечений – спецтехніка розчищає дороги.

Нагадаємо, увечері 11 січня російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, знищивши котельню, що забезпечувала теплом один із мікрорайонів міста.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.