Залучене до виробництва «Гераней». Мінʼюст подав позов проти білоруського підприємства

Дочірні компанії холдингу залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе

Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкції до білоруського держпідприємства «Гомсєльмаш». Відомство просить стягнути в дохід держави корпоративні та майнові права, а також торговельні марки, що належать підприємству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінʼюсту.

Зазначається, що ВАТ «Гомсєльмаш» – керуюча компанія холдингу «Гомсельмаш». Дочірні компанії холдингу залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед», які Білорусь виготовляє на замовлення підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

Теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як відомо, Російська Федерація постійно змінює тактику застосування безпілотників. Загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню, активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі. Так, головком ЗСУ Олександр Сирський ухвалив нові рішення для протидії російським безпілотникам.

До слова, Російська Федерація залучила близько 20 тис. північнокорейських працівників для виготовлення товарів, які призначені для військових цілей. Вони виготовляють ударні безпілотники «Герань» в Єлабузі та Татарстані.