Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
Наразі похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін
фото: скриншот з відео

Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили

Російська терористична армія активізувала спроби проникнути з допомогою штурмових груп у північну частину міста Покровськ Донецької області. Сили оборони зупиняють її зусилля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Активні дії противник також намагається вести в районі промислової зони на північно-західних околицях міста. Ціль противника – накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного. Однак Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зазначається, що наразі похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін. Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Зокрема, організована доставка бійцям теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву.

«Водночас логістичне забезпечення у районі бойових дій залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, російські війська застосували нову схему захоплення міст. Це можна побачити на прикладі Покровська, який зараз намагаються взяти росіяни. Про це написав провідний аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос, аналізуючи перебіг боїв за це місто. Він зауважив, що попри те, що окупація Покровська принесе РФ незначні тактичні переваги, кампанія із захоплення міста показує, що російські війська вчаться і пристосовуються.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина – один із головних партнерів України в Європі
Німеччина – один із головних партнерів України в Європі
15 грудня, 2025, 20:13
Олександр Хоменко на позиціях, 2023 рік
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
13 грудня, 2025, 20:00
Юсов зазначив, що повернення українців з російського полону триває безперервно
У ГУР відповіли, чи планується обмін військовополоненими до Різдва
16 грудня, 2025, 19:14
ФСБ розраховувалося криптовалютою із мобілізованим в'язнем
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
17 грудня, 2025, 12:52
Анна Зубко – бельгійка з українським корінням; вступила до морської піхоти України
Бельгійка, народжена з однією ногою, розповіла про службу в морській піхоті ЗСУ
21 грудня, 2025, 09:45
Призов проходитиме протягом усього року
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
29 грудня, 2025, 19:57

Події в Україні

Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
Окупанти вдарили по важливому енергооб’єкту Чернігівщини
Окупанти вдарили по важливому енергооб’єкту Чернігівщини
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua