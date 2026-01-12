Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль

Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили

Російська терористична армія активізувала спроби проникнути з допомогою штурмових груп у північну частину міста Покровськ Донецької області. Сили оборони зупиняють її зусилля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Активні дії противник також намагається вести в районі промислової зони на північно-західних околицях міста. Ціль противника – накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного. Однак Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін. Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Зокрема, організована доставка бійцям теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву.

«Водночас логістичне забезпечення у районі бойових дій залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, російські війська застосували нову схему захоплення міст. Це можна побачити на прикладі Покровська, який зараз намагаються взяти росіяни. Про це написав провідний аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос, аналізуючи перебіг боїв за це місто. Він зауважив, що попри те, що окупація Покровська принесе РФ незначні тактичні переваги, кампанія із захоплення міста показує, що російські війська вчаться і пристосовуються.