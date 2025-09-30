Ексміністр МВС часів Януковича може лишитися майна. Мін’юст подав позов

Міністерство юстиції подало позов на стягнення майна ексміністра МВС

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції до колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Мін’юст планує стягнути його активи у дохід держави за інформаційне сприяння збройній агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мін’юст.

Віталій Захарченко, який втік до Російської Федерації після Революції Гідності у лютому 2014 року, звинувачується у систематичній діяльності на користь держави-агресора. Ексміністр активно здійснював інформаційну підтримку окупації та агресії Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення Захарченко публічно виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ.

Він також займався глорифікацією осіб, які здійснюють агресію, та підтримував російську політику щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію.

Мін’юст просить ВАКС застосувати санкцію, передбачену Законом України «Про санкції», і стягнути у дохід держави такі активи Захарченка:

Шість об’єктів нерухомості, включно з двома квартирами у Києві.

Корпоративні права.

Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Цей позов є частиною роботи української влади, спрямованої на конфіскацію майна осіб, які підтримують війну Росії проти України.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони досі не застосувала санкції до колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка попри пропозиції уряду. Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Як зазначається, ще у вересні 2022 року уряд запропонував застосувати проти Захарченка такі види санкцій: «блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними» та «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі».