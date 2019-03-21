  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

    • Розсилка
    Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

    У Києві в четвер буде сухо, температура вдень 7-9° тепла

    В Україні у четвер, 21 березня, утримається мінлива хмарність без опадів, лише на сході вночі очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «21 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Одещині до 14°; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла.

    1553090943-594

    У Києві та Київській області у четвер, 21 березня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 7-9° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу  вдень 6-11° тепла.

    Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями поступово теплішатиме.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ