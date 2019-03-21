Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
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У Києві в четвер буде сухо, температура вдень 7-9° тепла
В Україні у четвер, 21 березня, утримається мінлива хмарність без опадів, лише на сході вночі очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«21 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.
Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Одещині до 14°; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла.
У Києві та Київській області у четвер, 21 березня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 7-9° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу вдень 6-11° тепла.
Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями поступово теплішатиме.