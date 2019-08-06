Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на 6 серпня



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У вівторок повітря в Україні прогріється до 27°

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 25°

В Україні у вівторок, 6 серпня, погода буде переважно без опадів, вдень від 22 до 27° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«6 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 22-27°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність і без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, для України і, зокрема, для Києва цьогорічний липень став рекордно холодним.