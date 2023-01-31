Буданов розповів про численні замахи на своє життя
Керівник розвідки веде обережний спосіб життя
На голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова було скоєно десятки замахів. Про це Буданов заявив в інтерв'ю The Washington Post.
За його словами, всі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). Відповідальність за це вішали росіяни, зокрема, на нібито «українських диверсантів». «І всі замахи на моє життя почалися після цього», – зазначив Буданов.
При цьому очільник розвідки ані підтвердив, ані спростував свою причетність у цій операції. «Щось трапилося», – сказав він.
Щодо замахів на Буданова, то відомо, то в 2019 році під його машину заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10.
Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі. «У його кабінеті цілодобово звучить класична музика – можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині», – припускає видання.
Нагадаємо, також Буданов заявив, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.
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