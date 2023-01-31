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Буданов розповів про численні замахи на своє життя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов розповів про численні замахи на своє життя
Буданов рідко з'являється в публічному просторі
фото: mil.gov.ua

Керівник розвідки веде обережний спосіб життя

На голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова було скоєно десятки замахів. Про це Буданов заявив в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, всі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). Відповідальність за це вішали росіяни, зокрема, на нібито «українських диверсантів». «І всі замахи на моє життя почалися після цього», – зазначив Буданов.

При цьому очільник розвідки ані підтвердив, ані спростував свою причетність у цій операції.  «Щось трапилося», – сказав він.

Щодо замахів на Буданова, то відомо, то в 2019 році під його машину заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10.

Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі. «У його кабінеті цілодобово звучить класична музика – можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині», – припускає видання.

Нагадаємо, також Буданов заявив, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.

Теги: росія Міноборони музика росіяни Кирило Буданов розвідка

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