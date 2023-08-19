«Сталевий фронт» спорядив Азов на 40 мільйонів гривень

Тепловізори та тепловізійні приціли, які отримають бійці – високої якості і є пристроями військового призначення

Всього від початку війни Метінвест спрямував вже понад 2 млрд грн на підтримку української армії у межах «Сталевого фронту»

Бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України отримала велику партію техніки, яка необхідна для ефективного знищення ворогів: 8 пікапів, 30 автономних зарядних станцій EcoFlow, 30 «старлінків», 5 лазерних далекомірів та 10 біноклів. На підході також 100 тепловізорів Арчер військового призначення, та 5 тепловізійних прицілів Арчер: їх очікують вже найближчим часом. Вартість техніки – близько 40 мільйонів гривень, передала її компанія Метінвест в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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Тепловізори та тепловізійні приціли, які отримають бійці – високої якості і є пристроями військового призначення. Вони здатні витримати складні умови експлуатації, працюють у холод та в спеку, та мають високу волого– та ударостійкість.

«Арчер – це самий топ, який на даний час є. І якщо вони у нас є, то військовослужбовці роблять свою справу на 100 відсотків», – посміхається заступник командира бригади спеціального призначення Азов з озброєння, начальник технічної частини.

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Ці тепловізійні приціли працюють з великими натівськими калібрами та оснащені балістичним калькулятором, а український виробник забезпечує повне сервісне обслуговування. Саме тому обрали цю техніку, попри високу вартість, зізнаються у Метінвесті.

«Приціли витримують великі навантаження, вони є дуже точними і вважаються одними з найкращих у світі. Вони є на озброєнні багатьох армій світу. А ще на передку дуже потрібен зв’язок, адже передавальні антени. Тому передаємо також партію старлінків», – каже керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

Всього від початку війни Метінвест спрямував вже понад 2 млрд грн на підтримку української армії у межах «Сталевого фронту». Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним 5,5 млрд грн з початку великої війни з росією.