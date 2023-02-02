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Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
Путін вперше висловився про танки Leopard
фото:www.mk.ru

Російський диктатор заявив, що його країні знову загрожують німецькими танками Leopard

Росії знову загрожують німецькі танки Leopard, на бортах яких намальовані хрести. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на заході на честь 80-річчя Сталінградської битви, цитує видання ТАСС.

Путін вкотре заявив про міфічні загрози безпеці країни. «Ми змушені знову давати відсіч колективній агресії Заходу. Неймовірно, що нам знову загрожують німецькі танки Leopard, на бортах яких намальовані хрести», – зазначив Путін.

За його словами, ті сили, які нібито ведуть неоголошену війну проти Росії, зіткнуться із жорсткою відповіддю. Він також почав погрожувати, що країні є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться.

 «Ми свої танки до їхніх кордонів не надсилаємо, але у нас є чим відповісти», – додав Путін.

Нагадаємо, уряд Німеччини надав згоду на реекспорт своїх танків іншими країнами Україні. Країна дозволила партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2.  Найперше в Україну надійдуть 14 танків Leopard 2 модифікації A6 зі складів Бундесверу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що російський диктатор Володимир Путін ймовірно знову спробує оточити Київ, війська загарбників під час нового наступу на Україну можуть піти з двох-трьох різних напрямків. 

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Теги: міністр путін президент танки диктатор

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