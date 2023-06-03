Маленький контрнаступ під Бахмутом

На цих декількох квадратах полягло море люду

Так виглядає малесеньке поле бойовища в невідомій посадці за невідому висоту в околицях Бахмуту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Десятки тіл.

Все побите осколками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розбита зброя, використані і не використані набої.

Посічені дерева.

Запах смерті.

І сама смерть навколо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На цих декількох квадратах полягло море люду.

Спочатку вороги перли мʼясними штурмами і лягали один на одного.

До речі, лежать і досі.

Потім вперед після прицільного артобстрілу пішли ми.

Знову багато вбитих ворогів, але полягли і наші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хтось зірвався на міні, когось зачепило кулею чи осколком.

Поле болю.

Це маленький контрнаступ.

Мікроскопічний.

Для більшості непомітний.

Якісь сотні метрів звільненої землі.

Бій не кіношний і не мультиплікаційний.

Цього разу вдалий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але буває по-різному.

Тому, коли запаслися попкорном очікуючи з нетерпінням бліцкригу, краще в цій паузі (яка на вашу думку затягнулася невиправдано) помоліться краще за хлопців, яким іти в атаку.

Наслідками якої буде подібна картинка.

І в розрахунках між нетерплячкою і гарячкою (бажано вже) звільнених територій (бажано швидко) та хлопцями яким це робити (і які платитимуть потом і кровʼю) мені як звичайному солдату хотілося б щоб цінність солдата була вища на цій шкалі за цінність часу і території.

Бо буде збережено армію – будуть відвойовані території і зроблено це в розумний термін.

Повірте, нам як нікому хочеться додому.

Але не ціною життя побратимів.

Тому не чекайте наступу.

Докладіться щоб він був успішний…