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«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
Буданов у нововму відео розвідки
фото: скріншот із відео

Головного розвідника зафільмували в його робочому кабінеті

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове відео з очільником відомства Кирилом Будановим. Головного розвідника зафільмували в його робочому кабінеті. Все, що робить Буданов, у тридцяти секундному ролику – це загадково мовчить.

«Далі буде … Плани люблять тишу – Міністерство оборони України», – сказано у відео.

Раніше розвідка оприлюднила деталі участі Кирила Буданова у спецопераціях

Також російська пропаганда поширила вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Зауважимо, у 2019 році під машину Буданова заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10. Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Зазвичай він перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі – Буданов розповів про численні замахи на своє життя.

Як відомо, вороги безрезультатно намагаються полювати на керівництво України – Росія готувала замахи на Буданова та Резнікова: СБУ повідомила деталі.

Читайте також: Замах на Резнікова та Буданова: суд виніс вирок кілеру
Теги: розвідка відео росія пропаганда Міноборони смерть вирок

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