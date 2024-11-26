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Міноборони проводить розслідування щодо неякісних мін у війську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міноборони проводить розслідування щодо неякісних мін у війську
Міноборони призупинило використання партій неякісних боєприпасів у Силах оборони
фото: Reuters

Партію неякісних боєприпасів вилучено для подальших досліджень

Міністерство оборони України третій тиждень займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Про це повідомило Міноборони.

Наразі відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва. 

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. 

За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб. 

Міністерство оборони наголошує, що є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 

Наразі Міністерством оборони визначено заходи для вдосконалення процесу контролю якості. Йдеться про посилення моніторингу умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах: від виробництва і зберігання – до постачання на лінію фронту. 

Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

Згодом директорка Amnesty International в Україні Вероніка Вельч відреагувала на заяву американського офісу організації, який назвав рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена про передачу протипіхотних мін Україні «необачним».

Теги: Міноборони міни боєприпаси розслідування ЗСУ

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