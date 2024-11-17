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Резиденцію Нетаньягу атакували бомби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Резиденцію Нетаньягу атакували бомби
Ні Нетаньяху, ні його сім'я не було в резиденції у момент атаки
фото: Reuters

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перетин «усіх червоних ліній»

Дві бомби атакували резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Йдеться про запальні бомби, повідомляє Reuters.

Як зазначається, бомби були знайденні у суботу, 16 листопада, на території будинку Нетаньяху в місті Кесарія на півночі Ізраїлю. Бомби впали в сад. Ні Нетаньяху, ні його сім'я не було в резиденції у момент атаки. Також не повідомляється про жодні пошкодження.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перетин «усіх червоних ліній».

«Неможливо, щоб прем’єр-міністр Ізраїлю, якому погрожує Іран та його ставленики, які намагаються вбити його, піддавався таким же погрозам вдома», – зазначив міністр.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог засудив інцидент і повідомив про початок розслідування.

Нагадаємо, вранці 19 жовтня резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу атакували дрони, запущені угрупованням «Хезболла» з території Лівану. Будівля зазнала пошкоджень, однак сам прем’єр та його дружина Сара не постраждали, оскільки не перебували вдома під час атаки.

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Теги: міністр Ізраїль Іран обстріл бомбардування розслідування дружина Беньямін Нетаньягу

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