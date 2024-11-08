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Генерал Дмитро Марченко звільняється з армії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Генерал Дмитро Марченко звільняється з армії
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що наразі проходить лікування
фото: Міноборони

Дмитро Марченко: Навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ, звільняється з армії. Він зазначив, що прийняв таке рішення через стан здоров’я. Про це військовий повідомив у Facebook.

«Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті», – йдеться у повідомленні.

Генерал-майор зауважив, що наразі проходить лікування: «Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним».

Дмитро Марченко проходить лікування
Дмитро Марченко проходить лікування
фото: Дмитро Марченко/Facebook

«Дякую всім побратимам, друзям та посестрам, яких я зустрічав на своєму шляху! Дякую всім миколаївцям та херсонцям, ЗСУ, силовикам, поліцейським та ДСНС, лікарям та рестораторам, бізнесменам, органам місцевого та обласного самоврядування, звичайним людям, які стали пліч опліч разом та відбили ворога – за неймовірний героїзм у ті жахаючі дні лютого-березня 2022 року! Дякую кожному українському солдату та офіцеру за те, що разом ми б'ємо ворога, не звертаючи уваги на не аби яку втому і на будь-які прогнози та «аналітику»», – йдеться у повідомленні.

Марченко додав, що попереду ще довгий шлях боротьби за Україну і він продовжує робити все, що в його силах: «Тому не зупиняюся на своєму шляху до перемоги. Я запустив Благодійний Фонд Дмитра Марченка».

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Теги: військові ЗСУ Дмитро Марченко Україна Міноборони звільнення здоров'я

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