Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони створило Аудиторський комітет з представниками НАТО: хто до нього увійшов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони створило Аудиторський комітет з представниками НАТО: хто до нього увійшов
Новий орган Міноборони слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання
фото з відкритих джерел

Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.

При Міністерстві оборони України створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як зазначається, комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.

«Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», – розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У відомстві повідомили, що до складу Аудиторського комітету входять:

  • Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО;
  • Джозеф Інгігнолі – аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;
  • Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd;
  • Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;
  • Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.
  • Юрій Джигир – заступник міністра оборони України Юрій Джигир
  • Людмила Дараган – державна секретарка Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні. Також Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.

Теги: Міноборони НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол РФ у Фінляндії Павло Кузнєцов пригрозив, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили НАТО або на нібито розміщення ядерної зброї у Фінляндії
Путін готується до тривалого протистояння з Заходом: аналіз ISW
Вчора, 07:44
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що США вживає активних заходів, щоб покращити позицію НАТО в регіоні
Посол США відповіла, чи є загроза з боку Росії для країн Балтії
3 квiтня, 02:05
Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
2 квiтня, 21:25
Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів російського Чорноморського флоту
Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
27 березня, 14:55
Львівські бізнесмени Ігор та Роман Гринкевич поки перебувають у СІЗО
«Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом?
26 березня, 13:10
Учасниками бойових дій є 46,2% від загальної кількості працівників ТЦК
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
23 березня, 12:30
Трамп застеріг європейські країни від «зловживання» американською підтримкою
Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО
19 березня, 20:27
Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, а перші поставки очікуються вже з 1 квітня
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
18 березня, 12:35
Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
12 березня, 12:40

Події в Україні

Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Міноборони створило Аудиторський комітет з представниками НАТО: хто до нього увійшов
Міноборони створило Аудиторський комітет з представниками НАТО: хто до нього увійшов
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
Частину країни охопила тривога, у Запоріжжі прогримів вибух
Частину країни охопила тривога, у Запоріжжі прогримів вибух
Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
Розвідка: Росія має достатньо ракет для однієї чи двох масованих атак у найближчі тижні
Розвідка: Росія має достатньо ракет для однієї чи двох масованих атак у найближчі тижні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
16K
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
7994
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
5927
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
5285
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
4582
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Сьогодні, 13:52
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
Сьогодні, 12:56
Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО
Сьогодні, 12:40
Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
Сьогодні, 12:04
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
Сьогодні, 11:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua