Міноборони створило Аудиторський комітет з представниками НАТО: хто до нього увійшов
Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.
При Міністерстві оборони України створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Як зазначається, комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.
«Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», – розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.
У відомстві повідомили, що до складу Аудиторського комітету входять:
- Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО;
- Джозеф Інгігнолі – аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;
- Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd;
- Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;
- Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.
- Юрій Джигир – заступник міністра оборони України Юрій Джигир
- Людмила Дараган – державна секретарка Міністерства оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні. Також Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.
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