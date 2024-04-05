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Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал
Кожен третій, хто працює над розробкою застосунку − це учасних бойових дій
фото: Facebook / Kateryna Chernohorenko

Реліз застосунку запланований на літо

Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

За словами Черногоренко, їхня команда працює над створенням окремої зручної та простої екосистеми для військовослужбовців. 

«Після запуску кабінету військовозобов’язаного ми зможемо нарешті автоматизувати послугу УБД – тепер це буде подача заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в проєкті «Армія+». Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян», – наголосила заступниця міністра.

Як наголошує Черногоренко, «Армія+» є флагманським продуктом. Команда фахівців щодня обговорює те, як можна швидше створити застосунок для військових, як це стане їхнім ключем до цифрової зброї, до всіх програм, систем тощо.

Експертка зауважує, що «Армія+» має стати центральним продуктом цифровізації, адже в застосунок зможе підтягуватися медична картка, зарплата – все, що потрібно для військовослужбовця. До прикладу, розробники хочуть впровадити навіть функцію евакуювання: військовий дає сигнал – і його забирають на найближчий стабілізаційний пункт, і надають необхідну медичну допомогу.

«Бороти українську паперову армію – складно. Тому що це історія про процес, традиційні підходи. Але ми до цього йдемо. Українці – дуже винахідливі, і швидко підхоплять класні продукти. Наприклад, я дуже добре пам’ятаю, як мало хто вірив у електронний паспорт в Дії – але зараз це частина нашого життя. Тому і «Армія+» стане частиною життя кожного військовослужбовця», – пояснила Черногоренко.

До слова, як стверджує заступниця міністра, кожен третій, хто працює над розробкою застосунку − це учасних бойових дій, тож всі чітко розуміють, що потрібно військовим. Адже «система розробляється руками військових для військових».

Планується, що застосунок «Армія+» буде спочатку для ЗСУ, а згодом − для всіх Сил оборони. Запуск застосунку планують на літо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки особисто.

Також Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні

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