Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
фото з відкритих джерел

Українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області

Українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей навіть у добре захищених об'єктах. Доказом того є атака дронів по ангару у Таганрозі, де був розташований літак А-50. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, Росія. На таганрозькому майданчику виробляються, модернізуються, обслуговуються та ремонтуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) ВПС Росії А-50У.

За даними британської розвідки, цей майданчик має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків ДРЛО та управління наступного покоління - А-100. Постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.

«Втрата А-50У, швидше за все, значно погіршить ситуаційну поінформованість операцій Росії», – зазначається у повідомленні.

На зображеннях збитків, завданих атакою, які були поширені в інтернеті, видно пошкодження двох великих будівель, що належать парку А-50У, які, швидше за все, використовувалися для укриття літаків під час періодів капітального ремонту, йдеться у зведенні розвідки.

«За два тижні після втрати другого літака флот А-50У, швидше за все, як і раніше не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня в Курську та Таганрозі пролунали вибухи.  Мешканці заявляли, що безпілотники летіли зі сторони моря і що в місті працює ППО. 

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що ППО відбила масовану масову атаку безпілотників, не уточнивши, скільки саме дронів атакували регіон. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва» – авіабудівне підприємство, розташоване в Таганрозі.

Також Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Теги: британська розвідка втрати укриття військові літак Міноборони росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зі слів Орбана, Трамп сповістив його, що не збирається виділяти на допомогу Україні ні цента
Орбан озвучує Трампа чи Путіна?
Вчора, 21:30
Усіх росіян об'єднує розуміння того, що вони живуть у рабстві
Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР
13 лютого, 14:29
Путін перетворив Росію на гарнізонну державу, переорієнтувавши економіку для обслуговування військових
Як санкції вплинули на економіку Росії: аналіз Washington Post
24 лютого, 17:05
Для розхитування внутрішньої ситуації в Україні Росія залучала Telegram-канали та ботоферми
Розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України
29 лютого, 15:11
Команда Навального вважає, що опозиціонера було вбито
Команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію
17 лютого, 13:10
Полковник Ееро Ребо прокоментував дії ЗСУ на українському фронті
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті
27 лютого, 19:57
Судно «Сергій Котов» вже було атаковано раніше, але йому вдавалося вціліти
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
5 березня, 09:44
Як зазначив суд, Кобилаш (ліворуч) та Соколов несуть відповідальність за воєнні злочини щодо України
Суд в Гаазі видав ордер на арешт двох російських командувачів
5 березня, 15:41
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Україна не повинна капітулювати
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
10 березня, 10:30

Суспільство

Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
59K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
14K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
11K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
7940
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7435
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua