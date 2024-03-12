Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50

Українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області

Українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей навіть у добре захищених об'єктах. Доказом того є атака дронів по ангару у Таганрозі, де був розташований літак А-50. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, Росія. На таганрозькому майданчику виробляються, модернізуються, обслуговуються та ремонтуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) ВПС Росії А-50У.

За даними британської розвідки, цей майданчик має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків ДРЛО та управління наступного покоління - А-100. Постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.

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«Втрата А-50У, швидше за все, значно погіршить ситуаційну поінформованість операцій Росії», – зазначається у повідомленні.

На зображеннях збитків, завданих атакою, які були поширені в інтернеті, видно пошкодження двох великих будівель, що належать парку А-50У, які, швидше за все, використовувалися для укриття літаків під час періодів капітального ремонту, йдеться у зведенні розвідки.

«За два тижні після втрати другого літака флот А-50У, швидше за все, як і раніше не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня в Курську та Таганрозі пролунали вибухи. Мешканці заявляли, що безпілотники летіли зі сторони моря і що в місті працює ППО.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що ППО відбила масовану масову атаку безпілотників, не уточнивши, скільки саме дронів атакували регіон. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва» – авіабудівне підприємство, розташоване в Таганрозі.

Також Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.