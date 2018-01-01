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    Події в Україні

    «Мінус один»: українські військові підбили вантажівку з російськими артилеристами

    Є версія, що у машині здетонував боєкомплект
    Окупанти в районі Горлівки, незважаючи на проголошене перемир'я, не соромляться хаотично застосовувати артилерію. Але це не лишилося безкарним, адже бійці батальйону «Донбас-Україна» після чергової ворожої атаки помітили вантажівку і влучно відпрацювали по ній, йдеться в сюжеті ТСН. «З кар’єру виїздили три машини вантажних.
    • Сьогодні, 11:17
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    Українська артилерія
    Фото з відкритих джерел
    Українська артилерія

    Є версія, що у машині здетонував боєкомплект

    Окупанти в районі Горлівки, незважаючи на проголошене перемир'я, не соромляться хаотично застосовувати артилерію. Але це не лишилося безкарним, адже бійці батальйону «Донбас-Україна» після чергової ворожої атаки помітили вантажівку і влучно відпрацювали по ній, йдеться в сюжеті ТСН.

    «З кар’єру виїздили три машини вантажних. Видно, що військові. Наших на тому боці немає — відкрили вогонь, спалили одну машину з боєкомплектом», — розповів боєць «Донбасу» з позивним «Авер».

    Згодом розвідка повідомила, що ця машина була з російськими військовими.

    «Виявилося, за даними розвідки, що це артилерія РФ», — пояснив «Авер». 

    Раніше повідомлялося, що 23 січня окупанти не здійснили жодного обстрілу у бік позицій ЗСУ.
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