«Мінус один»: українські військові підбили вантажівку з російськими артилеристами

Є версія, що у машині здетонував боєкомплект

Окупанти в районі Горлівки, незважаючи на проголошене перемир'я, не соромляться хаотично застосовувати артилерію. Але це не лишилося безкарним, адже бійці батальйону «Донбас-Україна» після чергової ворожої атаки помітили вантажівку і влучно відпрацювали по ній, йдеться в сюжеті ТСН. «З кар’єру виїздили три машини вантажних.



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Фото з відкритих джерел Українська артилерія

Є версія, що у машині здетонував боєкомплект

Окупанти в районі Горлівки, незважаючи на проголошене перемир'я, не соромляться хаотично застосовувати артилерію. Але це не лишилося безкарним, адже бійці батальйону «Донбас-Україна» після чергової ворожої атаки помітили вантажівку і влучно відпрацювали по ній, йдеться в сюжеті ТСН.

«З кар’єру виїздили три машини вантажних. Видно, що військові. Наших на тому боці немає — відкрили вогонь, спалили одну машину з боєкомплектом», — розповів боєць «Донбасу» з позивним «Авер».

Згодом розвідка повідомила, що ця машина була з російськими військовими.

«Виявилося, за даними розвідки, що це артилерія РФ», — пояснив «Авер».