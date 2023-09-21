Повітряні сили показали, як уночі давали відсіч ворожим ракетам (відео)

Підрозділи зенітних ракетних військ продемонстрували ефективну бойову роботу

Уночі 21 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами. Наші сили протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку. Процес бойової роботи Збройних сил України показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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«Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року», – підписав відео Олещук.

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За даними Генштабу ЗСУ, уночі 21 вересня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьома зенітними керованими ракетами С-300. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 38 крилатих ракет.

Нагадаємо, триває 575-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби ворог завдав 52 ракетні та 44 авіаційні удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.