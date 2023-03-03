В окупованому Маріуполі потужні вибухи, місцеві повідомляють про влучання

Після вибухів у небо здійнявся чорний дим

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 3 березня пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про влучання по російських загарбниках. Про це повідомляє маріупольська міськрада та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Три гучних вибухи в Маріуполі. Основний епіцентр – Лівобережжя. Однак гучно також в Кальміуському районі по пр. Нікопольський. Русня вже завела платівку «або ППО або літак на сверхзвук». Значить, точно не воно», –повідомив Андрющенко.

Як зазначається, після вибухів у небо здійнявся чорний дим. «Після вибухів на Лівобережжі в напряму Новоазовська (с.Виноградне / Піонерське / Широкине /Безіменне) в небі піднявся густий чорний дим. Правда, схоже на роботу ППО або «літак долає звуковий бар’єр»? Здається, в русні знов щось з обличчям. Деталі – згодом», –написав Андрющенко.

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«У Маріуполі бавовна! Місцеві повідомляють, що є прильоти. Чули три вибухи. Деталі з'ясовуються», – проінформувала міськрада.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 3 березня, у Маріуполі спостерігається активність російської авіації. У цей час помічений рух цивільних вантажівок окупантів в бік Ростова-на-Дону.