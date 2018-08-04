Молода телеведуча загинула під поїздом у Сумах



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Юлія Тютченко

Сумчанка потрапила під пасажирський поїзд, який завдав їй травми, не сумісні з життям

У Сумах під поїзд потрапила Юлія Тютченко, ведуча місцевої телекомпанії «АкадемТВ». Жінка від отриманих травм загинула. Про це інформує видання «Ваш шанс».

Нещастя сталося близько 18.30 3 серпня на ділянці залізничної колії Суми - Суми-Товарна (в районі Блакитних озер). Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження і її чоловік, відпочивала на природі з вживанням спиртного.

Потім жінка вирішила повернутися додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. В результаті сумчанка потрапила під пасажирський поїзд, який завдав їй травми, не сумісні з життям.

Як стало відомо, мова йде про Тютченко, яка багато років була ведучою «АкадемТВ». В останні кілька років у неї була інша робота.