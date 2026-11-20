З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 53 авіаційних ударів – скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4582 дронів-камікадзе та здійснив 1562 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 листопада на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 29 окупантів, четверо поранено. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та 30 укриттів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 49 укриттів противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог двічі атакував позиції наших підрозділів у напрямках Безсалівки та Нової Січі.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази намагався просунутися в районах Синельникового та Рубіжного.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбулося чотири бойові зіткнення в районах Колодязів та Лиману. Одне триває.

На Слов’янському напрямку

Точилося два бойові зіткнення в районах Кривої Луки та Ямполя. Одне триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Українські воїни відбили шість атак окупантів у районах Костянтинівки та Новоселівки. Ще одне зіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Окупанти 16 разів намагалися просунутися в районах:

Торецького

Кучерового Яру

Білицького

Вільного

Чернігівки

Сергіївки

у напрямку Добропілля

Три бої тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Ворог шість разів атакував наші позиції в районах Нового Запоріжжя, Тернуватого та Різдвянки. Один бій триває.

На Оріхівському напрямку

Противник один раз атакував у районі Новоданилівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1731-й день повномасштабної війни.