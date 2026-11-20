Увечері 20 листопада російська терористична армія вдарила балістикою по центру Кривого Рогу. Унаслідок цього постраждало багато людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

22:19 Оновлено

Окупанти вдруге вдарили по тому самому місці в Кривому Розі, цього разу реактивним шахедом. Про це повідомляє начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За словами Олександра Вілкула, ворог навмисно атакує рятувальників, медиків і комунальників, які працюють на місці першого удару.

Наслідки повторної атаки уточнюються.

22:10 Оновлено

У Кривому Розі загинула фельдшерка швидкої допомоги, яка приїхала на місце ворожого удару. Медикиню доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Кількість поранених через російську атаку на місто зросла до 21. Серед них – двоє надзвичайників. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Крім того, ворог атакував Дніпровський район. В Обухівській громаді загорівся приватний будинок. Поранення дістали троє людей: 77-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а жінки 61 та 75 років лікуватимуться амбулаторно.

Хронологія

«Росіяни вдарили балістикою по центру міста, поруч із житловими будинками, рестораном. Є поранені, наслідки зʼясовуються. Вечір пʼятниці, людне місце», – зауважив Лукашук.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, унаслідок атаки постраждало 20 людей. «Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні семирічний хлопчик. Медики борються за його життя», – уточнив він.

Нагадаємо, увечері 20 листопада російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Після вибуху в центральній частині міста виникла пожежа, пошкоджено ресторан «Пурі Чвені»