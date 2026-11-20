Ввечері 20 листопада окупанти вдарили по центру Кривого Рогу. Загинули двоє людей, серед них семирічний хлопчик, ще 42 людини дістали поранень, 27 із них – у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу

Лікарі не змогли врятувати дитину

Хлопчик був серед трьох дітей, поранених унаслідок удару. Спочатку Олександр Ганжа повідомляв, що стан дитини важкий і медики борються за її життя. Пізніше хлопчик помер у реанімації через тяжкі травми голови.

«Нема слів. Тільки сльози… У реанімації помер хлопчик 7 років… Лікарі зробили все можливе, але були дуже сильні травми голови…», – написав Олександр Вілкул.

За кілька годин до цього начальник Криворізької міської військової адміністрації нагадав, що 20 листопада відзначають День захисту дітей. За його словами, у мирний час ідеться передусім про сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а під час війни – про всіх дітей без винятку.

«У нашому місті росіяни вбили 17 дітей. Це наш спільний біль. Світла пам'ять кожній дитині», – наголосив Вілкул.

Кількість поранених зростає

Станом на 23:00 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 42, серед них четверо дітей. Про це повідомляє начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Загинули двоє людей – 20-річна дівчина та семирічний хлопчик. У тяжкому стані перебувають 27 поранених, лікарі надають допомогу всім постраждалим.

За попередніми даними, пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарню та об'єкти бізнесу.

Повторний удар по місцю атаки

Ракета влучила неподалік житлових будинків і ресторану «Пурі Чвені». Вибух спричинив пожежу й пошкодив заклад. Голова обласної ради Микола Лукашук зазначив, що в п'ятницю ввечері там було людно.

Поки на місці працювали екстрені служби, окупанти вдарили туди вдруге – реактивним шахедом. Олександр Вілкул заявив, що ворог свідомо цілить по рятувальниках, медиках і комунальниках.

Від удару загинула фельдшерка швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. Її доправили до лікарні, але врятувати не вдалося. Серед поранених – двоє надзвичайників. За словами Олександра Ганжі, кількість постраждалих продовжує зростати, а на місці працюють усі профільні служби.

Удар по Дніпровському району

Того ж вечора ворог атакував Обухівську громаду Дніпровського району. Там загорівся приватний будинок. Поранення дістали троє людей:

77-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості;

дві жінки, 61 та 75 років, лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, в перші години після удару балістичною ракетою по центру Кривого Рогу повідомлялося про 20 поранених, серед яких троє дітей.