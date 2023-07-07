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Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
Віктор Талько допоміг окупантам вивезти цивільних українців до Білорусі
фото з відкритих джерел

За попередньою версією, під час окупації Київщини клірик запропонував росіянам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП), який допомагав рашистам під час окупації Київщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Служба безпеки розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату в селищі Бородянка Віктора Талька.

Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону. Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там трьох українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних

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Теги: СБУ Київщина колабораціонізм Бородянка УПЦ МП

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