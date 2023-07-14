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Різдво по-новому. Парламент змінив дати державних свят

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Різдво по-новому. Парламент змінив дати державних свят
За зміну календаря проголосував 241 нардеп
фото ілюстративне

Закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День української державності буде 28 липня

Парламент сьогодні змінив дати державних свят в Україні. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За документ в цілому проголосував 241 нардеп.

Метою законопроекту є «відмова від російської спадщини». Таким чином, в Україні тепер буде:

  • 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);
  • 15 липня – День Української Державності (замість 28 липня) – тоді вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
  • 1 жовтня – День захисників і захисниць України (з 14 жовтня) – пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці

Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День української державності буде 28 липня.

Нагадаємо, з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян.

Перехід на новий календар став важким кроком, на який не наважувались десятиріччями. Церковники боялись, що люди не сприймуть реформу і будуть святкувати по-старому та чи будуть переходити до УПЦ Московського патріархату, яка, як і РПЦ, проти впровадження календарної реформи. Проте після повномасштабного вторгнення Росії це питання набуло політичного забарвлення і більшість українців висловили підтримку такому кроку. Це питання почали сприймати як рух «Геть від Москви!» – коли буде Різдво та Великдень: ПЦУ перейшла на новий календар.

Читайте також: Церковні свята будемо відзначати по-новому (повний список)
Теги: Верховна Рада свята

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