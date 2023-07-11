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Виселення московського патріархату з Лаври: віряни перешкоджають поліції та Мінкульту (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Виселення московського патріархату з Лаври: віряни перешкоджають поліції та Мінкульту (відео)
Віряни ще з 7 ранку зібралися на території заповідника й не перестають молитися та співати церковні пісні
фото з відкритих джерел

Прихильники УПЦ МП вийшли нібито захищати свою святиню від «захоплення»

У Києво-Печерській лаврі продовжуються сутички між вірянами УПЦ МП і правоохоронцями та представниками Міністерства культури. Поліція заблокувала ще два корпуси святині – 54-й та 58-й, де розташовані готелі для паломників.

54-й корпус Києво-Печерської лаври
54-й корпус Києво-Печерської лаври
фото з відкритих джерел

Ченці московського патріархату вийшли нібито захищати свою святиню й називають дії Мінкульту «захопленням». Прихильники УПЦ МП перешкоджають роботі правоохоронців та представників Міністерства культури: віряни ще з 7 ранку зібралися на території заповідника й не перестають молитися та співати церковні пісні.

Наразі відомо, що вже вдалося опечатати церковний магазин.

Прихильники УПЦ МП
Прихильники УПЦ МП
фото з відкритих джерел
На місці працює поліція
На місці працює поліція
фото з відкритих джерел

До слова, представники Міністерства культури за допомогою поліції продовжують опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври. Декілька днів тому під стінами святині відбулися сутички прихильників московської церкви із правоохоронцями, які знайшли у Лаврі цікаву знахідку. Вдалося опечатати 70-й корпус, де УПЦ МП розміщувала резиденцію голови церкви Онуфрія, корпус 69, де була монастирська майстерня та крамниця церковних меблів, а також 71-й корпус.

Нагадаємо, днями у Києво-Печерській Лаврі вже побувала комісія Міністерства культури, яка мала перевірити та опечатати деякі корпуси. Тоді доступ комісії також заблокували віряни.

Зауважимо, до 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Крім того, 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на два місяці

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де нема монахів.

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Теги: Московська церква в Україні поліція Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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